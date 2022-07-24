Удивитесь: турки выбрали лучшую серию «Великолепного века»

Чтобы удерживать планку рейтинга, заданную в первом сезоне, создателям «Великолепного века» пришлось вводить в сюжет соперниц Хюррем, создавая интригу и напряжение. И это сработало — правда, не для отечественных телезрителей.

В то время как в России история принцессы Изабеллы Кастильской не вызвала особого отклика, в Турции серии с ее участием стали одними из самых просматриваемых. Так, самым популярным эпизодом стал 33-й, в котором Сулейман спасал отравленную руками Хюррем Изабеллу.

После исчезновения принцессы из повествования поддерживать интерес зрителей помогали лишь страдания героини Мерьем Узерли. Скачки рейтинга происходили после серий, в которых Хюррем изгнали из дворца, подвергли нападению и подожгли.

А вот самой скучной серией турки признали 136-ю о набирающем армию Баязиде, украденном Нурбану кольце Хюррем и предательстве Рустема-паши.