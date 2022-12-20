На пять лет младше мачехи: гляньте, какой красоткой выросла дочь качка из группы «На-На»

Владимир Политов души не чает в своей единственной дочери Алене. Звездная наследница появилась в первом браке музыканта. После развода с супругой по имени Ольга артист продолжил активно участвовать в жизни ребенка.

С тех пор прошло много лет: Алена выросла и стала настоящей красоткой. Она вернулась в Москву из Индии, где ранее жила с матерью, и вышла замуж. Между тем солист группы «На-На» женился во второй раз. Наследница артиста оказалась всего лишь на пять лет младше своей мачехи: ей 22 года, а новой жене Политова, которую снова зовут Ольга, 27 лет.

Алена призналась, что легко нашла общий язык с супругой отца. Подробностями своей жизни она делится в социальных сетях, публикуя свои фото, которые лишают интернет-пользователей дара речи. Подписчики неизменно засыпают дочь певца комплиментами, отмечая, что она может похвастаться невероятно привлекательной внешностью и сильным сходством со своим красавцем-отцом.

Добавим, что на днях с Аленой случилось несчастье. Как пишут в СМИ, она отравилась антидепрессантами и оказалась в больнице. Политов вышел на связь с журналистами и отметил, что его дочери стало лучше и она уже пришла в себя.