На провокации не ведутся: самые спокойные мужчины носят эти имена

«Спокойствие, только спокойствие», — напутствовал своих друзей Карлсон. Вероятно, обладатели этих имен решили последовать совету «мужчины в самом расцвете сил». А может быть, причиной их буддистского спокойствия является энергетика, заложенная в имени? Разобраться, какие имена дарят своему хозяину уравновешенный характер, помогут эксперты.

Вячеслав

Мужчина, нареченный этим именем, добродушный и отзывчивый. Некоторым дамам Вячеслав может показаться старомодным, и, наверное, в этом есть доля истины. Он не приемлет никаких новшеств в отношениях между мужчиной и женщиной, не понимает игр и проверок, которые некоторые женщины устраивают своему кавалеру.

По мнению Вячеслава, в любви все максимально просто и понятно: встретились, понравились друг другу, стали вместе жить-поживать да добра наживать.

Этот мужчина невероятно спокойный и необидчивый. В семейной жизни никогда не станет пороть горячку, напротив, предпримет все возможные меры для того, чтобы острая ситуация наладилась.

Михаил

Обладатель этого имени точно не станет поддаваться на провокации своей второй половинки. При выборе спутницы жизни Михаил не питает иллюзий — все недостатки претенденток видит невооруженным глазом. Однако они не отталкивают мужчину, поскольку он прекрасно понимает — все мы люди со своими недостатками. Главное, что есть и достоинства.

Характер у Михаила — кремень. Обладатель имени воспринимает капризы своей избранницы как проверку на прочность.

Кроме того, иногда ему в самом деле нравится баловать свою капризницу, тем самым демонстрируя любовь и преданность. При этом подкаблучником Миша никогда не станет, если он видит, что в отношениях его не уважают, попросту поставит точку.

Юрий

Юрий — мужчина, которому не по душе излишняя шумиха или суета. Это спокойный, мудрый, уравновешенный человек, который мечтает о надежной и любящей избраннице. Если на жизненном пути Юры встретится такая женщина, он будет носить ее на руках и пылинки сдувать — иногда в буквальном смысле этого слова.

Интересно, что обладателей этого имени, по своей природе скромных и даже застенчивых, привлекают яркие и эффектные женщины.

Противоположности притягиваются, поэтому у Юрия получается заполучить партнершу своей мечты. Он учится у нее наслаждаться жизнью, она перенимает у избранника философский взгляд на вещи.