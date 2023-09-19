На провокации не ведутся: известны самые спокойные знаки Зодиака

В современном мире человек сталкивается со стрессовыми ситуациями каждый день. Пробки, горящие дедлайны, проблемы в отношениях с любимым - источником негативных эмоций может послужить все что угодно. Сохранить спокойствие в этих и других случаях под силу далеко не каждому. Астрологи назвали знаки зодиака, которые всегда находятся в гармонии с собой и миром.

Телец

“Спокойствие, только спокойствие”, — фраза, которую в любой непонятной ситуации повторял Карлсон, стала девизом многих Тельцов. Нередко представители земной стихии производят на окружающих впечатление людей флегматичных, которые природой не предрасположены к активной жизни. На самом деле размеренный ход событий - это выбор самих Тельцов.

Вместо того чтобы суетиться и паниковать, уроженцы этого знака предпочитают расслабиться.

Нет, это не означает, что они будут безвольно плыть по течению, просто не станут лишний раз грузить себя. Втягивать Тельца в споры и конфликты бесполезно, если, конечно, он сам не решит принять участие в дискуссии. Но и в этом случае вряд ли выйдет из равновесия.

Весы

Бытует стереотип, что Весы - очень беспокойный и нервный знак. На самом же деле его представители - люди уравновешенные. Они во всем стремятся к гармонии - а как иначе, гороскоп обязывает! Оказавшись в сложной ситуации, Весы сохраняют буддистское спокойствие и оказывают моральную поддержку тем, кто в этом нуждается.

Зачастую из Весов получаются отличные психологи.

Уроженцы знака любят выслушивать окружающих и анализировать вместе с ними проблемы, давать советы. К ним всегда можно обратиться по любому поводу и получить не отмазку на скорую руку, а по-настоящему дельный и вдумчивый отклик. Достигнув равновесия, Весы помогают в этом другим людям.

Стрелец

Представителям огненного знака не страшен никакой негатив. Даже в самый пасмурный и дождливый день Стрельцы будут сохранять бодрое расположение духа. Они не просто стойко переносят все неурядицы, а как будто бы каким-то волшебным способом превращают плюсы в минусы. Как им это удается - настоящая загадка.

С навалившимися проблемами Стрелец будет справляться планомерно, последовательно и без истерик.

Зачем тратить время на негативные эмоции, когда можно пустить их в мирное русло и сослужить добрую службу не только себе, но и по возможности окружающим? Умению Стрельца противостоять неприятностям можно только позавидовать.