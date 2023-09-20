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На прощании с Добронравовым заметили неожиданную личность

20 сентября 2023 15:25
На прощании с Добронравовым заметили неожиданную личность

Сердце дрогнуло не только у артистов.

Сегодня в столице проходят похороны знаменитого поэта-песенника Николая Добронравова. Песни мэтра знала и любила вся страна. «Нежность», «До свидания, Москва», «Знаете, каким он парнем был», «И вновь продолжается бой» — это лишь немногие из шедевров Добронравова.

Проститься с поэтом пришли многие известные люди. Лев Лещенко, Зара, Юлиан — все они прибыли, чтобы лично выразить соболезнования вдове звезды, 93-летней поэтессе Александре Пахмутовой. Заметили среди толпы скорбящих и неожиданного гостя.

На церемонию приехал заслуженный тренер СССР Александр Якушев. Прославленный спортсмен благодарен Николаю Николаевичу за песню «Трус не играет в хоккей», которая и по сей день звучит на важных матчах, пишет издание Starhit.

На прощании с Добронравовым заметили неожиданную личность
Фото: legion-media.ru
Алла Новикова
Алла Новикова
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