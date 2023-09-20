На прощании с Добронравовым произошло непредвиденное: Лещенко и правда отличается от других

Сегодня в последний путь провожают легендарного поэта-песенника Николая Добронравова. Автор «Беловежской пущи» скончался 16 сентября после продолжительной болезни. Его супруга и соавтор, 93-летняя Александра Пахмутова, осталась вдовой. Пожилая женщина мужественно приняла новость о кончине любимого и пообещала похоронить его с достоинством.

Неожиданно для всех отпевание Добронравова прошло тайно — без камер и назойливых журналистов. Церемония длилась около часа. Из звездных гостей на траурном мероприятии присутствовал лишь Лев Лещенко, а храм закрыли для посетителей, сообщает «Московский комсомолец».

У Лещенко всегда были особые отношения с пожилой четой. Именно ему Пахмутова предложила спеть песню «До свидания, наш ласковый Миша», прозвучавшую на закрытии Олимпиады-80. Композиция стала одной из главных в творчестве певца, за что он был бесконечно благодарен пианистке и ее мужу-поэту.