Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «На прокатчиков давили»: Меньшова раскрыла, как Галкина убрали из страны

«На прокатчиков давили»: Меньшова раскрыла, как Галкина убрали из страны

3 августа 2022 16:35
«На прокатчиков давили»: Меньшова раскрыла, как Галкина убрали из страны

Актриса несколько лет проработала с юмористом в шоу «Сегодня вечером».

Юлия Меньшова впервые прокомментировала отъезд Максима Галкина из страны. С юмористом актриса несколько лет вела шоу «Сегодня вечером», но была вынуждена покинуть проект. В качестве причины она назвала неэтичное поведение руководства телепрограммы. Однако с Галкиным Меньшова осталась в хороших отношениях.

На YouTube-канале Юлия раскрыла, как юмориста убрали из страны. По ее словам, после неоднозначных высказываний Галкина в соцсетях на политические темы у него начали срываться анонсированные выступления в России. Это актрису не удивило — она сама часто гастролирует с антрепризными постановками и знает, как устроено закулисье.

«На прокатчиков давили», — заявила Юлия.

В результате Галкин решил запланировать отпуск, так как работы в стране все равно не предвиделось. Вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми он отправился сначала в Израиль, а после улетел в Латвию. Путешествие затянулось на несколько месяцев. За границей Максим активно начал развивать карьеру: юморист уже выступил в Турции и запланировал концерты в Европе и Австралии.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Богомолов раскрыл правду о русофобии в Европе Богомолов раскрыл правду о русофобии в Европе Читать далее 4 августа 2022
Всего 2 знака Зодиака попали в "черный список" Вселенной Всего 2 знака Зодиака попали в Читать далее 4 августа 2022
Звезда «Великолепного века» была брюнеткой в юности, и ее не узнать Звезда «Великолепного века» была брюнеткой в юности, и ее не узнать Читать далее 4 августа 2022
4 знака зодиака в августе рискуют потерять все: астролог назвал "неудачников" 4 знака зодиака в августе рискуют потерять все: астролог назвал Читать далее 4 августа 2022
Вот как выглядели бы дети Гузеевой и Михалкова из «Жестокого романса» Вот как выглядели бы дети Гузеевой и Михалкова из «Жестокого романса» Читать далее 4 августа 2022
Эту нестыковку много лет не замечали в «Иронии судьбы»: что не так с квартирой Лукашина? Эту нестыковку много лет не замечали в «Иронии судьбы»: что не так с квартирой Лукашина? Читать далее 4 августа 2022
Тест: только те, чье детство прошло в СССР, угадает всех героев детских советских фильмов Тест: только те, чье детство прошло в СССР, угадает всех героев детских советских фильмов Читать далее 4 августа 2022
Из красавца в бородатого деда: евнуха Сюмбюля из «Великолепного века» сейчас не узнать Из красавца в бородатого деда: евнуха Сюмбюля из «Великолепного века» сейчас не узнать Читать далее 4 августа 2022
Уехал за ней в Америку: вот на ком Чернышев был женат до Заворотнюк Уехал за ней в Америку: вот на ком Чернышев был женат до Заворотнюк Читать далее 4 августа 2022
Тест: Умны ли вы настолько, насколько думаете? Тест: Умны ли вы настолько, насколько думаете? Читать далее 4 августа 2022
Related video