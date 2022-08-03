«На прокатчиков давили»: Меньшова раскрыла, как Галкина убрали из страны

Юлия Меньшова впервые прокомментировала отъезд Максима Галкина из страны. С юмористом актриса несколько лет вела шоу «Сегодня вечером», но была вынуждена покинуть проект. В качестве причины она назвала неэтичное поведение руководства телепрограммы. Однако с Галкиным Меньшова осталась в хороших отношениях.

На YouTube -канале Юлия раскрыла, как юмориста убрали из страны. По ее словам, после неоднозначных высказываний Галкина в соцсетях на политические темы у него начали срываться анонсированные выступления в России. Это актрису не удивило — она сама часто гастролирует с антрепризными постановками и знает, как устроено закулисье.

«На прокатчиков давили», — заявила Юлия.

В результате Галкин решил запланировать отпуск, так как работы в стране все равно не предвиделось. Вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми он отправился сначала в Израиль, а после улетел в Латвию. Путешествие затянулось на несколько месяцев. За границей Максим активно начал развивать карьеру: юморист уже выступил в Турции и запланировал концерты в Европе и Австралии.