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На проблемной дочери Успенской ставили крест: вот как она изменилась за два года

14 сентября 2023 14:30
На проблемной дочери Успенской ставили крест: вот как она изменилась за два года

Девушка поражает публику позитивными переменами.

Татьяна Плаксина несколько лет назад стала известна благодаря своим скандальным выходкам. Дочь Любови Успенской сбежала от матери в США, связалась с дурной компанией и начала употреблять запрещенные вещества. Наследница звезды не раз появлялась на видео в неадекватном состоянии. Тогда казалось, что певице пора поставить крест на дочери.

Но материнская любовь творит чудеса. Артистка смогла наладить отношения с Татьяной, а затем помогла ей вернуть свою жизнь на здоровые рельсы. Королева русского шансона приложила немало усилий, чтобы наследница отказалась от дурных привычек.

Сегодня Плаксина превратилась в настоящую красавицу. Девушка занялась своей внешностью, исправила зубы и при помощи косметических процедур устранила последствия перелома челюсти. Татьяна стала посещать стилиста, научилась наносить макияж, а заодно увлеклась кулинарией. Теперь дочь Успенской — настоящая хозяюшка и завидная невеста, которая делится новыми блюдами в социальных сетях.

На проблемной дочери Успенской ставили крест: вот как она изменилась за два года
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, Социальные сети, кадр из телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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