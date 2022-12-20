На пробах врали в глаза: не поверите, почему Мюллер едва не отказался от роли

Леонид Броневой гордился своей работой в культовом сериале «Семнадцать мгновений весны». В то же время артист признался, что непременно отказался бы от появления на экране в образе Генриха Мюллера, если бы не одно но.

Артист хотел увидеть фотографию начальника гестапо, но ему ее так и не показали. Говорили, что не имеют в распоряжении снимка достаточно хорошего качества. Одним словом, врали прямо в глаза. Как оказалось, дело было вовсе не в кадрах нацистского преступника, а в том, что Броневой был на него совсем не похож.

Между тем актер подметил, что внешнее сходство со своим героем имело для него далеко не последнюю роль. По уверению звезды экрана, если бы он узнал, как Мюллер выглядел в реальной жизни, то не стал бы его играть. «Если бы я увидел, как на него не похож, то отказался бы от роли», — категорично заявил Леонид Сергеевич в одном из своих интервью.