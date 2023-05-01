На примирении можно поставить крест: от выходки принца Гарри в шоке вся Британия

Скандалы, которые происходят внутри королевской семьи, уже стали обыденностью для всех подданных. Кажется, что после смерти Елизаветы II представители монаршей фамилии не могут даже сохранять видимость близких отношений.

Многие надеялись, что положение дел изменится перед коронацией Карла III. Однако выходка Гарри шокировала британцев, и теперь никто не надеется на примирение двух братьев. Своевольный принц рассказал, что Уильям брал взятку от медиамагната Руперта Мердока. Это произошло, когда компания бизнесмена обвинялась во взломе телефонов знаменитостей. Для того чтобы избежать громкого скандала, предприниматель передал наследнику престола крупную сумму денег.

Старший сын британского короля действительно не любит публичных разбирательств и вполне мог согласиться на такую сделку. Портал Super пишет, что, обвинив Уильяма в таком тяжелом преступлении, Гарри фактически сдал брата суду.