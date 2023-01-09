На потомках природа отдохнула: посмотрите, что стало с внуком Ингрид Бергман

Ингрид Бергман считалась одной из самых красивых актрис своего поколения. Но не всем ее потомкам досталась такая же изысканная внешность. Всего у Бергман четверо детей.

Дочь актрисы Пиа Линдстрем в молодости тоже считалась красавицей, как и мать. А вот ее сын Джастин Дэйли, увы, пошел не в бабушку. Он не унаследовал и доли той изысканности, которая была присуща Ингрид Бергман. Дэйли выглядит намного проще, по нему не скажешь, что он связан с именитой актрисой кровными узами.

Впрочем, Джастин успешно себя реализовал как сценарист и режиссер. Он закончил Уэслианский и Колумбийский университеты. Дэйли снял свой первый полнометражный фильм «Большой дубль», финансируемый через его собственную компанию. Также Джастин делал различные короткометражки и работал в сфере недвижимости в течение нескольких лет.

Сегодня внук Ингрид Бергман живет в Америке. Он с теплотой вспоминает об именитой бабушке и часто рассказывает, какой ласковой она была.