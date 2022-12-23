На потеху зрителям: как звали «Шурика» из ленты «Иван Васильевич меняет профессию» на самом деле

Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» — один из немногих случаев, когда экранизация превзошла книжный оригинал. Ведь до сих пор не все знают, что Леонид Гайдай взял за основу пьесу Михаила Булгакова и переиначил ее на современный лад. Оригинал носит простое название «Иван Васильевич».

При жизни писателя ему запретили ставить пьесу в Театре Сатиры, и произведение не снискало почти никакой известности. Тогда Булгаков не мог и предположить, что через несколько лет его «Иван Васильевич» прогремит на всю страну стараниями Гайдая. Советский режиссер внес немало коррективов.

Так, главного героя пьесы зовут Николай. Гайдай переименовал ключевого персонажа в Александра, чтобы зритель узнал в нем давно полюбившегося героя из «Операции „Ы“». Кстати, Буншу тоже пришлось «подправить». У Булгакова управдом принадлежал к княжескому роду. Но в то время рассекречивать такое было опасно, поэтому Бунша подделал документы и стал сыном кучера Пантелея. Да, героя пьесы звали Иван Пантелеевич, но он представлялся Иваном Васильевичем — вот такие они, княжеские замашки.