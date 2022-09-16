На помощь вызвали «Модный приговор»: что стало с дочкой из «Любовь и голуби»

Трогательная младшая дочка Оля, заступница отца из фильма «Любовь и голуби», не оставила зрителей равнодушными. С момента выхода картины прошло уже 38 лет, и юная актриса, ставшая известной в 14 лет, очень изменилась. Владимир Меньшов прочил Ладе Сизоненко большое будущее в киноиндустрии, однако ее юность пришлась на 90-е. Она увидела, что даже известные актеры остались без заработков, и вместо ВГИКа поступила на модельные курсы.

Сизоненко несколько лет проработала манекенщицей, но вышла замуж и оставила подиум. Супруг был против работы Лады. Она сосредоточилась на семье и воспитании сына, однако размолвок с мужем становилось все больше. После развода Лада вернулась к дефиле, прошла школу моделей «Бурда Моден» и начала с новой силой принимать участие в модных показах.

Работе снова помешала личная жизнь: в 2010 году она родила сына от второго мужа. Сизоненко замкнулась на семье, перестала следить за собой. Ее подруге даже пришлось вызывать на помощь «Модный приговор». Появившаяся в студии актриса призналась, что после пожара в квартире не стала покупать модные обновки и предпочитает теперь спортивную одежду, скрывающую лишний вес. На программе ей подобрали новые наряды, в которых Лада уверенно дефилировала перед зрителями, демонстрируя навыки с прошлой работы.