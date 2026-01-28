Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «На половине я не выдержал»: тест на прочность от Стивена Кинга — этот ужастик он до конца так и не досмотрел, а вы сможете?

«На половине я не выдержал»: тест на прочность от Стивена Кинга — этот ужастик он до конца так и не досмотрел, а вы сможете?

28 января 2026 14:44
«На половине я не выдержал»: тест на прочность от Стивена Кинга — этот ужастик он до конца так и не досмотрел, а вы сможете?

Фильм за $60 тысяч показался королю ужасов слишком жутким.

Представьте, что автор «Сияния» и «Оно», мастер психологического ужаса, просит выключить фильм на середине, потому что ему страшно. Именно это произошло со Стивеном Кингом, когда он смотрел «Ведьму из Блэр: Курсовую с того света». В интервью Элаю Роту писатель признался, что картина 1999 года — самая жуткая из всех, что он видел.

История из личного опыта: Кинг лежал в больнице под обезболивающими, когда сын принес ему кассету. «Ты должен это посмотреть», — сказал он. Уже на середине просмотра писатель сдался.

На половине я не выдержал и попросил выключить — это было слишком жутко, — вспоминал он.

«На половине я не выдержал»: тест на прочность от Стивена Кинга — этот ужастик он до конца так и не досмотрел, а вы сможете?

Фильм и правда разорвал шаблоны. Три студента-кинематографиста отправляются в лес снимать курсовую о местной легенде — ведьме из Блэр. Они заблудились и бесследно исчезли, а зрителям показывают их «найденные» любительские записи. Никаких спецэффектов, крови или саундтрека — только дрожащая камера, панические диалоги и нарастающий парализующий страх перед невидимой угрозой.

Гениальность проекта в его простоте и дерзком маркетинге. Создатели, Дэниел Мирик и Эдуардо Санчес, придумали легенду еще в 1993-м. Они сняли фильм за восемь дней на скромные 60 тысяч долларов, а на промокампании заявили, что актеры «пропали без вести». Зрители верили, что смотрят реальную хронику.

Результат превзошел ожидания: при бюджете в 60 тысяч картина собрала почти 250 миллионов долларов, став рекордсменом по окупаемости. Она не просто заработала деньги, а породила целый жанр «найденной пленки» (found footage), дав дорогу «Паранормальному явлению».

Если король ужасов не смог досмотреть этот фильм до конца, возможно, это лучшая рекомендация. Не каждый хоррор способен напугать того, кто придумал клоуна Пеннивайза.

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Культовый ужастик «для взрослых» возвращается спустя 17 лет: сцены с полуголой Меган Фокс сводили зрителей с ума Культовый ужастик «для взрослых» возвращается спустя 17 лет: сцены с полуголой Меган Фокс сводили зрителей с ума Читать дальше 15 февраля 2026
Самый страшный монстр экранизаций Кинга — вовсе не Пеннивайз: в этом фильме враг реален, и от этого мороз по коже Самый страшный монстр экранизаций Кинга — вовсе не Пеннивайз: в этом фильме враг реален, и от этого мороз по коже Читать дальше 14 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Читать дальше 18 февраля 2026
Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Читать дальше 17 февраля 2026
Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше