«На половине я не выдержал»: тест на прочность от Стивена Кинга — этот ужастик он до конца так и не досмотрел, а вы сможете?

Представьте, что автор «Сияния» и «Оно», мастер психологического ужаса, просит выключить фильм на середине, потому что ему страшно. Именно это произошло со Стивеном Кингом, когда он смотрел «Ведьму из Блэр: Курсовую с того света». В интервью Элаю Роту писатель признался, что картина 1999 года — самая жуткая из всех, что он видел.

История из личного опыта: Кинг лежал в больнице под обезболивающими, когда сын принес ему кассету. «Ты должен это посмотреть», — сказал он. Уже на середине просмотра писатель сдался.

На половине я не выдержал и попросил выключить — это было слишком жутко, — вспоминал он.

Фильм и правда разорвал шаблоны. Три студента-кинематографиста отправляются в лес снимать курсовую о местной легенде — ведьме из Блэр. Они заблудились и бесследно исчезли, а зрителям показывают их «найденные» любительские записи. Никаких спецэффектов, крови или саундтрека — только дрожащая камера, панические диалоги и нарастающий парализующий страх перед невидимой угрозой.

Гениальность проекта в его простоте и дерзком маркетинге. Создатели, Дэниел Мирик и Эдуардо Санчес, придумали легенду еще в 1993-м. Они сняли фильм за восемь дней на скромные 60 тысяч долларов, а на промокампании заявили, что актеры «пропали без вести». Зрители верили, что смотрят реальную хронику.

Результат превзошел ожидания: при бюджете в 60 тысяч картина собрала почти 250 миллионов долларов, став рекордсменом по окупаемости. Она не просто заработала деньги, а породила целый жанр «найденной пленки» (found footage), дав дорогу «Паранормальному явлению».

Если король ужасов не смог досмотреть этот фильм до конца, возможно, это лучшая рекомендация. Не каждый хоррор способен напугать того, кто придумал клоуна Пеннивайза.