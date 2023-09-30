«На поле танки грохотали» — плагиат: вот о чем пели в песне на самом деле

Песни о Великой Отечественной войне и сегодня исполняют на парадах, во время патриотических мероприятий, в школах и на концертах. Потомки знают трогательные строки наизусть и передают их своим детям. «На поле танки грохотали» — одна из наиболее страшных и трагичных композиций о войне. Трудно не заплакать, узнав о судьбе «молодого командира».

Песня, впервые записанная в 1968 году, считается народной. Однако сочинили ее за несколько десятилетий до начала Великой Отечественной. Выяснилось, что мелодия заимствована из композиции начала XX века, слова тоже были изменены.

«На поле танки грохотали» — это не что иное, как переделка старой шахтерской песни «Молодой коногон», рассказывавшей о гибели рабочего на шахте. Композиция не раз звучала в кинолентах. В картине Леонида Лукова 1936 года под названием «Я тебя люблю» как раз «Коногона» исполняют молодые и сильные донецкие шахтеры.