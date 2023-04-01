На показах дежурили медики: этот фильм времен СССР нельзя смотреть впечатлительным

Советский кинематограф славится не только своими романтическими комедиями, но и тяжёлыми драмами, к просмотру которых стоит хорошо подготовиться. Одной из них стал фильм Элема Климова «Иди и смотри».

Военная картина рассказывает о злодеяниях гитлеровцев на территории одной белорусской деревни. Главная роль досталась Алексею Кравченко, актерская игра которого трогает до глубины души. Трудно представить, что пережил подросток во время съемок. Но точно известно, что на площадке были психологи, которые работали с молодым артистом. Хотя мальчик знал, что все сцены пыток и убийств постановочные, за его психическое здоровье сильно переживали.

Прокатчики также позаботились об особо впечатлительных зрителях. И когда картину показывали заграницей, рядом с кинотеатром дежурили машины «скорой помощи», поскольку порой люди просто не выдерживали.