На погнавшуюся за молодостью Карлу из «Клона» стыдно смотреть: что она с собой сотворила

В культовом сериале «Клон» снялись красивейшие актрисы Бразилии. В этой компании оказалась Жулиана Паэс, сыгравшая Карлу, бывшую девушку Шанди. Сериал сделал актрису мировой звездой, а на родине ее признали секс-символом. С момента выхода «Клона» прошло больше 20 лет, и сегодня Паэс 44 года. Как выглядит красотка Карла сейчас?

За прошедшие годы внешность Жулианы претерпела изменения. Актриса продолжает всячески молодиться и по-прежнему облачается в откровенные наряды, но сегодня Паэс уже не та сочная Карла из «Клона». Ее худощавое лицо выглядит натянутым: не исключено, что актриса прибегала к уколам красоты. Кроме того, она сильно похудела и иссохла, из-за чего ее кожа на теле стала дряблой.

Долгое время Жулиане доставались роли второго плана. Прорыв случился после «Клона», когда Паэс предложили сыграть главную героиню в теленовелле «Дороги Индии». Поклонники звезды, наконец, разглядели не только ее красоту, но и талант. В это же время Жулиана вышла замуж. Сегодня артистка счастлива со своим супругом, вместе с которым воспитывает двоих сыновей.