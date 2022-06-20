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Киноафиша Статьи На погашение миллионных долгов не хватает: вдова Грачевского взвыла от безденежья

На погашение миллионных долгов не хватает: вдова Грачевского взвыла от безденежья

20 июня 2022 15:45
На погашение миллионных долгов не хватает: вдова Грачевского взвыла от безденежья

Екатерина Белоцерковская не знает, как расплатиться с задолженностями покойного мужа.

Родственники и друзья Бориса Грачевского продолжают борьбу за его наследство. Вместе с собственностью и долей в киножурнале «Ералаш» родным режиссера достались и долги. Так, экс-партнер Бориса Аркадий Григорян, который уже заявил о своих правах на «Ералаш», подал иск в суд против наследников Грачевского. По его словам, раз семья режиссера хочет наследовать его компанию, то им и придется разбираться с долгами.

Как выяснилось, еще при жизни Грачевский занял у «Ералаша» и продюсерского центра около 20 млн рублей. Вдова Бориса Екатерина Белоцерковская говорит о том, что муж часто брал взаймы у своей компании, но потом всегда отдавал долги. К тому же деньги были нужны на развитие киножурнала. Однако в этот раз расквитаться с долгами Грачевский не успел. А Екатерине выплачивать такие суммы просто нечем.

«Думала продавать дом», — призналась женщина в шоу «Звезды сошлись».

Но доли Екатерины не хватит, чтобы погасить миллионные долги. Она могла бы также продать перешедшие по наследству акции «Ералаша», но на такое Белоцерковская пока не готова пойти.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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