На погашение миллионных долгов не хватает: вдова Грачевского взвыла от безденежья

Родственники и друзья Бориса Грачевского продолжают борьбу за его наследство. Вместе с собственностью и долей в киножурнале «Ералаш» родным режиссера достались и долги. Так, экс-партнер Бориса Аркадий Григорян, который уже заявил о своих правах на «Ералаш», подал иск в суд против наследников Грачевского. По его словам, раз семья режиссера хочет наследовать его компанию, то им и придется разбираться с долгами.

Как выяснилось, еще при жизни Грачевский занял у «Ералаша» и продюсерского центра около 20 млн рублей. Вдова Бориса Екатерина Белоцерковская говорит о том, что муж часто брал взаймы у своей компании, но потом всегда отдавал долги. К тому же деньги были нужны на развитие киножурнала. Однако в этот раз расквитаться с долгами Грачевский не успел. А Екатерине выплачивать такие суммы просто нечем.

«Думала продавать дом», — призналась женщина в шоу «Звезды сошлись».

Но доли Екатерины не хватит, чтобы погасить миллионные долги. Она могла бы также продать перешедшие по наследству акции «Ералаша», но на такое Белоцерковская пока не готова пойти.