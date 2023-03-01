На «подпевках» у матери: обомлеете, увидев дочь Татьяны Догилевой (фото)

Судьба преподносила Татьяне Догилевой немало испытаний и потерь. Пожалуй, главной отдушиной для этой талантливой актрисы стала любимая дочь Екатерина.

Девочка решила пойти по стопам матери и захотела получить театральное образование. Она поступила в Американскую академию драматического искусства, но за рубежом ей так и не удалось проявить себя и сыграть в иностранных проектах.

Впрочем, на родине она уже снимается в весьма популярных сериалах. Однако в ее фильмографии пока нет ярких и запоминающихся ролей. Несмотря на то, что Екатерина обладает миловидной внешностью и утонченными чертами лица, режиссеры не видят ее в качестве главной героини. А некоторые вспоминают о юной актрисе только благодаря ее матери. Так, в «Вампирах средней полосы» девушка сыграла молодую версию персонажа Татьяны Догилевой, что вряд ли можно назвать ошеломительным успехом.