На Плисецкую в ее присутствии даже не смотрели: удивитесь, узнав имя балерины номер один

Майя Плисецкая — одна из самых известных балерин, не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Танцовщица вдохновляла людей по всему миру, а ее гастроли всегда пользовались повышенным спросом. Но только не в Великобритании. Там талант советской примы не оценили.

По словам историка моды Александра Васильева, Плисецкую обожали во многих странах. От нее сходили с ума испанцы, итальянцы, французы и даже аргентинцы. Но в Великобритании гастроли балерины не имели такого успеха, как у Галины Улановой. Ее там просто боготворили, а вот к Майе Михайловне относились свысока. Все дело в темпераменте, как считает искусствовед.

Васильев заявил, что Плисецкая была гением танца. Но вся мощь ее драматического таланта не сочеталась с холодностью британцев, поэтому англичанам гораздо больше нравилась сдержанная и спокойная Уланова.