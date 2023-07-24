На пикантных снимках Серябкиной привлекает внимание одна деталь: мужчины разочарованы

Ольга Серябкина известна не только своим музыкальным талантом, но и внешностью. За годы карьеры артистка приняла участие в десятках откровенных фотосессий и не стесняется делиться чувственными кадрами в своих социальных сетях. Однако далеко не все ее снимки приходятся по вкусу поклонникам.

Так, совсем недавно певица опубликовала серию фотографий, на которых готовит ужин. На снимках бывшая солистка группы SEREBRO позирует лишь в нижнем белье, хвастаясь своей пышной фигурой.

Как отметили пользователи Сети, внешность Серябкиной с годами становится далека от идеальной. Больше всего фанатов смутили ноги певицы. По их мнению, знаменитость, рост которой составляет 1,58 метра, отличается короткими ногами, из-за чего ее сложно назвать привлекательной.