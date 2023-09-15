На певце нет лица: Пьеха экстренно приехал в Санкт-Петербург после смерти бабушки

День назад Стас Пьеха шокировал публику, рассказав о смерти своей бабушки Валентины по отцовской линии. Музыкант, поделившись печальными новостями, не стал раскрывать подробности публике. А сегодня стало известно, что он отправился в Санкт-Петербург.

В своих социальных сетях Пьеха опубликовал запись, сделанную в Северной столице. Артист лаконично написал, что едет «в детство», а позднее поделился снимком, сделанным в одном из ресторанов города.

Как отметили внимательные поклонники, Пьеха приехал в Петербург как раз из-за похорон родственницы. В его афише не запланированы никакие концерты, а рос он именно в Северной столице вместе со своей сестрой Эрикой и бабушкой Валентиной, которая посвятила все время его воспитанию. Под публикацией фанаты выразили свои соболезнования и постарались поддержать музыканта в тяжелое время.