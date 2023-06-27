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На первом видео Костомарова из больницы заметили странную деталь: касается рук фигуриста

27 июня 2023 09:43
На первом видео Костомарова из больницы заметили странную деталь: касается рук фигуриста

Внимательные поклонники поделились своими предположениями. 

Роман Костомаров оказался в больнице в январе этого года и спустя несколько дней врачи ввели его в состояние искусственной комы. Фигурист долгие дни боролся за свою жизнь, но медики все же были вынуждены ампутировать ему части обеих ног. При этом среди поклонников начали распространяться слухи о том, что спортсмену ампутировали и кисти рук, однако близкие никак не комментировали эту информацию.

Сейчас же артист впервые предстал перед поклонниками, опубликовав видео в своих социальных сетях. В ролике он показал протезы ног во время занятия на велотренажере, но в кадр не попали пальцы знаменитости. Из-за этого многие фанаты вновь начали делиться теориями об ампутированных конечностях Костомарова.

«Неужели руки не стали показывать, потому что тоже операция была на них?», «Ноги показали, а руки почему-то нет, странно», «Мурашки от видео»,

– рассуждают пользователи сети.

Многие поклонники уверены: руки не попали в кадр далеко не просто так. Якобы близкие не хотят шокировать поклонников, поэтому планируют скрывать ампутацию кистей и пальцев как можно дольше.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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