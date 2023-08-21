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Киноафиша Статьи На первом свидании Михалков устроил проверку будущей жене: не каждая бы выдержала

На первом свидании Михалков устроил проверку будущей жене: не каждая бы выдержала

21 августа 2023 10:45
На первом свидании Михалков устроил проверку будущей жене: не каждая бы выдержала

Режиссер церемониться не стал.

Никита Михалков с самого начала отношений с Татьяной Соловьевой был настроен серьезно. Артист знал, что такое неудачный брак. К тому времени он уже развелся с Анастасией Вертинской. И дважды наступать на одни и те же грабли не собирался.

На первом же свидании постановщик устроил проверку красавице-модели. В ресторан манекенщица пришла при полном параде, чтобы произвести впечатление на молодого ухажера. Она нарядилась, словно новогодняя елка, и сделала яркий макияж со стрелками.

Режиссер при виде своей пассии восторга не испытал. Михалков потребовал, чтобы его спутница незамедлительно пошла в уборную и смыла с лица всю краску. И на удивление Соловьева не посмела ослушаться.

Такую жесткость стерпела бы далеко не каждая женщина, но Татьяна уступила. И этим еще больше расположила к себе авторитарного кинодела, вместе с которым счастлива вот уже 50 лет.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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