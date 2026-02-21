На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым

Если «Первый отдел» закончился, а вы всё ещё не готовы расставаться с мрачными детективами, стрельбой и принципиальными операми, у нас хорошие новости. 2026 год подкидывает целую обойму новых российских сериалов, которые вполне могут занять образовавшуюся пустоту в сердечке.

Тут вам и дореволюционные убийства, и послевоенные банды, и детдомовские травмы, и даже фэнтези с Биковичем. Выбирайте, на что подсесть.

«Околоточный» (ИВИ)

Конец XIX века, маленький город, убийство целой семьи и бывший военный Иван Хватов (Александр Устюгов), который собрался увольняться, но вместо этого впрягается в расследование. В помощницах — графиня Ольга (Марина Александрова), которая не верит в вину своего брата-аристократа и готова рыть землю, лишь бы обелить фамилию.

Режиссёр Нурбек Эген («Шерлок в России», «Мажор-4») обещает нуарную атмосферу, тёмные улицы и тайны, которые высший свет привык прятать под парчой. Устюгов с Александровой — уже повод присмотреться. Плюс Иван Колесников, Александр Балуев, Карина Андоленко — в общем, каст такой, что можно смотреть не глядя.

«Американец»

1949 год, Москва. Зося Острякова — ветеран войны, награждённая, отчаянная, приходит на стажировку в МУР. Официально — учиться, на самом деле — искать пропавшего жениха. В напарники ей дают капитана Егора Макарова, и вместе они выходят на банду, которая грабит ювелирные магазины и испаряется без следа.

Город полнится слухами о таинственном главаре по кличке Американец. Режиссёр Павел Дроздов («Прощаться не будем») умеет снимать послевоенное время без пафосных лозунгов — через людей, их лица и быт. Для Зоси расследование не просто работа, а личная миссия.

«Отпечатки»

Лейтенант Следственного комитета Яна Князева выросла в детском доме и с детства привыкла защищать слабых. Возвращаясь в родной Заречный, она берётся за дело о гибели нескольких выпускников детдома. Местный капитан Денис Симонов поначалу смотрит на неё скептически, но быстро понимает: кто-то очень не хочет, чтобы правда всплыла.

Сериал вдохновлён реальными историями и бьёт прямо в цель — как детские травмы аукаются во взрослой жизни. Режиссёр Сергей Филатов («Оливье и роботы»).

«Доставка с гарантией»

Макс Русанов вышел из тюрьмы и мечтал только об одном — тихо жить и никого не трогать. Но судьба, как назло, подкидывает работу в криминальных перевозках. Деньги нужны срочно: брат в долгах.

Харизматичный Макс быстро замечает Полину, владелицу фирмы, и соглашается на первое же выгодное задание. Чем это обернётся — вопрос открытый. Режиссёр Александр Касаткин вдохновлён идеей настолько, что вокруг неё, по его словам, «можно создать целую вселенную». Ждём анонса даты.

«Возвращенец»

Майор Константин Андреев после тяжёлой контузии возвращается в Петербург и переводится в элитный отдел уголовного розыска. Там его напарником становится Артём Белов — сын генерала, избалованный, самоуверенный и совершенно не похожий на героя старой школы.

Вместе они выходят на сеть людей, которые вершат правосудие по своим законам. Режиссёр Андрей Аверков ставит во главу угла внутреннюю борьбу: человек с честью и принципами против системы, где деньги и власть решают всё.

«Тамбовский волк»

Максим Волков — гениальный, но импульсивный опер из Тамбова. Однажды он получает видеокассету, на которой заснято убийство его отца. Всё это время Максим думал, что тот погиб в автокатастрофе. Параллельно ему приходится работать с новой коллегой из Москвы — холодной, скрытной Ксенией, у которой явно свои скелеты в шкафу.

«Точка невозврата»

Майор УСБ Олег Мантуров разоблачает коррумпированного коллегу Батецкого. Дело доходит до суда, но присяжные оправдывают обвиняемого. Разочарованный Мантуров уходит со службы, а через два месяца выясняется, что на его бывшего начальника завели дело, а в служебной квартире нашли девять миллионов долларов.

Олегу приходится вернуться, чтобы доказать свою невиновность. Алексей Барабаш играет харизматичного мерзавца Батецкого, Евгений Миллер — рефлексирующего Мантурова.

«Тайный город»

И напоследок — фэнтези-гигант по романам Вадима Панова. Артём — обычный айтишник из Москвы, далёкий от мистики. Но однажды он находит магический предмет и узнаёт, что в столице параллельно с людьми живут колдуны трёх кланов: Навь, Чудь и Ведь. Им вечно нужна власть, они постоянно грызутся, и Артёма втягивают в эту заварушку.

Каст — мечта: Милош Бикович (наёмник Кортес), Юлия Пересильд, Игорь Верник, Юрий Колокольников, Сергей Шакуров, Иван Охлобыстин, Евгений Чебатков и многие другие.