На Пэрис Хилтон поставили клеймо плохой матери из-за одного фото с младенцем

Светская львица Пэрис Хилтон и ее муж Картер Реум впервые стали родителями. Счастливой новостью звезда поделилась в своих социальных сетях, однако далеко не все ее поклонники были рады неожиданной новости.

Дело в том, что Хилтон опубликовала снимок, на котором ее рука держит ручку младенца. При этом на первом плане виден белоснежный маникюр знаменитости, а из-за большого количества ретуши совсем не похож на «честное» домашнее фото молодой мамы.

Подписчики не оставили без внимания публикацию Пэрис. В комментариях многие предположили, что уже по одному снимку можно понять, какой именно матерью она будет. По мнению фанатов, Хилтон слишком сильно зациклена на себе, поэтому даже на первом фото долгожданного младенца она показала сначала свой маникюр.

«Она даже фото выложила постановочное. Зачем вообще было таким делиться?» — делятся мнением фанаты.

Также многие предположили, что Пэрис «сделала» в фотошопе маникюр и младенцу — настолько аккуратными выглядят маленькие пальцы и ногти на снимке.