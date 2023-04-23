На отца совсем не похожа: свежее фото дочери Джигурды поставило точку в важном вопросе

Единственная дочь Никиты Джигурды Эва-Влада Анисина-Джигурда появилась на свет в начале 2010 года. Артист старается не показывать юную наследницу своим поклонникам, из-за чего фанаты активно спорят о том, на кого же все-таки больше похож ребенок.

Так, многие уверены, что Эва-Влада растет копией Джигурды, тогда как другая часть фанатов придерживается иного мнения. Недавние снимки поставили точку в продолжительном споре. Как оказалось, наследница Джигурды и Марины Анисиной, которой недавно исполнилось 13 лет, совершенно не похожа на отца и является точной копией матери.

По мнению фанатов, они не смогли найти никаких общих черт между артистом и его дочерью. Эва-Влада имеет такой же разрез глаз, как у матери, а также овал лица и улыбку.