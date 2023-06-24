На отца не похожи: как выглядят особенные дочери Юры Борисова, которых он прячет

Юра Борисов, в отличие от многих коллег, не гонится за хайпом. Один из самых востребованных актеров российского кино ведет размеренный и тихий образ жизни, избегая скандалов и лишней откровенности.

Многие женщины мечтают пойти с ним под венец, но место уже занято. Артист нашел свое счастье рядом с малоизвестной коллегой по цеху Анной Шевчук. Личную жизнь звезда экрана от общественности скрывает. Тем не менее известно, что вместе с любимой он воспитывает двух дочерей.

В Интернете звездных наследниц окрестили особенными: все из-за необычных имен девочек. Старшую дочь Борисова зовут Марфой, а младшую — Акулиной. Поклонники были бы рады наблюдать за тем, как растут сестры, но актер прячет их от посторонних.

Борисов больше не ведет социальные сети, поэтому увидеть новые снимки малышек не представляется возможным. Но по тем кадрам, что в свое время попали в Интернет, можно сказать, что Марфа и Акулина совсем не похожи на своего знаменитого отца.