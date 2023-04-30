На отца не похожи: фото дочерей-близняшек красавца из «Бедной Насти» вызвали переполох

Дмитрий Исаев не из тех, кто женится раз и навсегда. Первый брак знаменитости с однокурсницей Асей Шибаровой закончился через четыре года после того, как супруги стали родителями.

В 1995-м у пары родились девочки-близняшки София и Полина. Со своими обязанностями главы семьи звезда «Бедной Насти» справлялся неохотно. На актера взвалилось слишком много забот, он начал выпивать, а затем и вовсе пожелал обрести свободу от брачных уз.

Расставшись с женой, Исаев практически не общался со своими наследницами. Сестры воспитывались отчимом: после развода с артистом Шибарова вышла замуж за другого.

Исаев также не остался в одиночестве и регистрировал брак еще два раза. В третьем союзе у него появился сын Алекс. После этого Дмитрий стал более активно участвовать в жизни своих дочерей. К слову, сестры не пожелали пойти по стопам своего прославленного отца. Полина уже вышла замуж, а София строит отношения с мужчиной из США.

Между тем поклонники знаменитости вынуждены признать, что его дочки выросли настоящими красотками. Однако с папой они имеют мало общего.