Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На отца не похожи: фото дочерей-близняшек красавца из «Бедной Насти» вызвали переполох

На отца не похожи: фото дочерей-близняшек красавца из «Бедной Насти» вызвали переполох

30 апреля 2023 17:40
На отца не похожи: фото дочерей-близняшек красавца из «Бедной Насти» вызвали переполох

Звездные наследницы стали совсем взрослыми.

Дмитрий Исаев не из тех, кто женится раз и навсегда. Первый брак знаменитости с однокурсницей Асей Шибаровой закончился через четыре года после того, как супруги стали родителями.

В 1995-м у пары родились девочки-близняшки София и Полина. Со своими обязанностями главы семьи звезда «Бедной Насти» справлялся неохотно. На актера взвалилось слишком много забот, он начал выпивать, а затем и вовсе пожелал обрести свободу от брачных уз.

Расставшись с женой, Исаев практически не общался со своими наследницами. Сестры воспитывались отчимом: после развода с артистом Шибарова вышла замуж за другого.

Исаев также не остался в одиночестве и регистрировал брак еще два раза. В третьем союзе у него появился сын Алекс. После этого Дмитрий стал более активно участвовать в жизни своих дочерей. К слову, сестры не пожелали пойти по стопам своего прославленного отца. Полина уже вышла замуж, а София строит отношения с мужчиной из США.

Между тем поклонники знаменитости вынуждены признать, что его дочки выросли настоящими красотками. Однако с папой они имеют мало общего.

«Девочки на мать похожи», «Дочки больше похожи на дедушку», — рассуждают интернет-пользователи.

На отца не похожи: фото дочерей-близняшек красавца из «Бедной Насти» вызвали переполох
Фото: Кадры из сериала «Бедная Настя», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video