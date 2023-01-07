Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На отца не похож совершенно: вот как выглядит сын Понаровской от темнокожего певца

На отца не похож совершенно: вот как выглядит сын Понаровской от темнокожего певца

7 января 2023 14:00
На отца не похож совершенно: вот как выглядит сын Понаровской от темнокожего певца

Повзрослевший мальчик выбрал для себя иной путь.

Ирина Понаровская построила успешную карьеру певицы и киноактрисы, но она также смогла вырастить прекрасного и любящего сына.

В браке с афро-американским музыкантом у артистки родился первый и единственный ребёнок. Любое появление Энтони на светских мероприятиях изумляло публику. Маленький темнокожий малыш с первой секунды очаровывал и приковывал к себе взгляды множества людей.

Со временем сын актрисы все меньше стал похож на отца.

Музыкант Вейланд Роддом-младший будучи женатым на Понаровской успевал изменять ей и вести себя неподобающим образом. К счастью для Ирины, ее ребёнок вырос примерным семьянином, и она точно может им гордиться.

Сегодня Энтони счастлив в браке и воспитывает двух прекрасных детей, которые наверняка радуют знаменитую бабушку.

На отца не похож совершенно: вот как выглядит сын Понаровской от темнокожего певца

Читайте также:

Фото: соцсети, Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
6 комментариев
Related video