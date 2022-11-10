На операцию пошел зря: каким был Павел Прилучный до пластики (фото)

Первую заметную роль Павел Прилучный сыграл в 2009 году в фильме «На игре». А широкая известность пришла к нему спустя 2 года после съемок в сериале «Закрытая школа». Сейчас 35-лений Прилучный — один из самых востребованных российских актеров, каждый год на экраны выходит сразу несколько рейтинговых проектов с его участием. Но если сравнить фото нынешнего Павла с его героем из «Закрытой школы», то можно обнаружить явные следы пластической операции.

На заре карьеры внешность актера была отмечена сильно выступающим, угловатым подбородком и торчащими ушами. По мере взросления и набора веса юношеские заостренные черты лица Павла смягчились. А вот над его ушами поработал специалист, пишет Top News. В Сети предполагают, что Прилучный комплексовал из-за лопоухости, раз решился на болезненную операцию. А некоторые поклонники отмечают, что он зря лег под нож хирурга, ведь сейчас его уши максимально прижаты к голове и смотрятся очень неестественно и не гармонируют с лицом.

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