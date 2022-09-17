«На окраине Москвы нашли»: из-за «похорон» главной звезды «Сватов» ахнула вся страна

В прессе периодически мелькают фейковые новости о смерти той или иной знаменитости. В свое время успехи «похоронить» Аллу Пугачеву, Леонида Якубовича, Льва Лещенко и Леонида Агутина. Досталось и звезде сериала «Сваты» Федору Добронравову.

«Меня сколько хоронят. Позвонили и сказали, что на окраине Москвы нашли мое тело», — рассказал артист в шоу «Центральное телевидение».

Добронравов добавляет, что лживые новости заставляют волноваться супругу Ирину и его близких и знакомых: «Люди переживают, начинают звонить из Таганрога. И из других стран».

Актер научился реагировать на подобные новости спокойно, ведь он понимает, что нечистые на руку люди лишь хотят заработать денег на его имени.