На Okko премьера «Черного облака 2», а вы забыли сюжет первого сезона? Вспоминаем, что было в предыдущих сериях

29 ноября 2025 07:29
Мистическая драма зашла любителям головоломок. 

Онлайн‑кинотеатр Okko представляет второй сезон сериала «Чёрное облако» — психологического триллера с мистическим налётом, который уже успел заявить о себе как об одном из самых неординарных проектов российского экрана.

За сценарий вновь отвечает Дарья Грацевич, известная по фильмам «Холоп» и сериалу «Измены», а режиссёрское кресло сохранил за собой Карен Оганесян. Зрителей ждёт встреча с блестящим актёрским ансамблем: Марьяной Спивак, Марией Мацель, Алексеем Розиным, Филиппом Янковским, Кириллом Кяро, Александрой Урсуляк, Анной Снаткиной, Светланой Камыниной, Кузьмой Котрелёвым и другими исполнителями.

Что произошло в первом сезоне?

История закрутилась вокруг Оли — студентки, которую изнутри пожирает клубок негативных эмоций: она ненавидит мать, отца, подругу, возлюбленного. В попытках справиться с этим хаосом девушка обращается к психологу (Филипп Янковский), доверяя ему самые мрачные мысли.

Вскоре после этих откровений люди из её ближайшего круга начинают погибать один за другим при таинственных обстоятельствах. Расследование поручают следователю Оксане (Марьяна Спивак) и её напарнику Юрию (Алексей Розин).

Шаг за шагом они вскрывают странную закономерность: между жертвами и Олей существует необъяснимая связь. Сериал виртуозно балансировал на грани реальности и мистики, постепенно обнажая тёмные стороны души каждого персонажа.

Финал первого сезона оставил зрителей в изумлении. После гибели Оли выживает лишь её мать. А затем происходит нечто совершенно невероятное: в квартире Оксаны возникает живая Оля, а следом появляются и другие «умершие» герои. Что это — плод больного сознания или проявление потусторонних сил?

Второй сезон: новые тайны и старые раны

Действие возобновляется спустя полгода. Оксана (Марьяна Спивак), пытаясь обрести покой, переезжает в загородный дом бывшего одноклассника Александра (Кирилл Кяро). Её память словно стёрта — она почти не помнит событий прошлого.

Постепенно к ней приходит тревожное осознание: возможно, её привычка подавлять гнев пробудила в ней сверхъестественную способность, которая теперь могла передаться её дочери (Мария Мацель).

Перед Оксаной встаёт мучительный выбор:

  • восстановить фрагменты прошлого и понять, какие поступки привели к катастрофе;
  • решить, как жить дальше — позволить чувству вины поглотить себя или найти силы помочь дочери.

По словам режиссёра Карена Оганесяна, первый сезон был посвящён объяснению феномена «чёрного облака» — метафоры накопившейся, невыраженной злости. Второй сезон углубляется в его природу: откуда берётся эта разрушительная энергия, как она накапливается в человеке и в конечном счёте разрушает его и тех, кто рядом.

Сценарий Дарьи Грацевич сохраняет фирменную интригу: переплетение сюжетных линий создаёт сложную психологическую мозаику, где каждый персонаж оказывается одновременно и жертвой, и соучастником собственной драмы. Зрители вновь погрузятся в атмосферу тревожной неопределённости, где грань между реальностью и фантазией остаётся размытой до самого финала.

«Сценаристу 10 из 10»: Паламарчука любят за «Невского», но его лучший сериал спрятан в топ-250 Кинопоиска.

Фото: Кадр из сериала «Черное облако»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
