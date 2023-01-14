На одном партнере не остановятся: самые любвеобильные знаки Зодиака

Желание найти одного-единственного человека и посвятить ему всю жизнь свойственно многим из нас. Для кого-то оно и вовсе самое заветное, самое важное, самое главное в судьбе. Но вместе с тем есть и такие люди, которые не могут удовлетвориться отношениями с одним и тем же партнёром. Их то и дело тянет налево, туда, где, как говорится, небо ярче и трава зеленее. Зачастую они даже не задумываются над тем, что своим поведением причиняют своей второй половинке невообразимую боль. Астрологи утверждают, что самые любвеобильные люди, которым мало постоянного партнёра, появляются на свет под определёнными знаками зодиака. Рассказываем, о каких представителях зодиакальной плеяды идёт речь.

Близнецы

Рожденные под знаком Близнецов недаром принадлежат к стихии воздуха. Их сердце так же привыкло к свободе, как вольный ветер, который куда захочет - туда и полетит. Уроженцы этого знака легко попадают под чужое очарование и так же просто соблазняют сами. Наличие постоянного партнера ничуть их не останавливает, наоборот, придает запретной страсти неповторимый пикантный привкус.

О своих изменах Близнецы предпочитают умалчивать, но поймать их с поличным можно.

Лев

Внимание, внимание и еще раз внимание - вот что необходимо Львам для полного счастья. Представители огненного знака поистине ненасытны, когда дело касается проявлений любви и заботы по отношению к ним. Если вторая половинка не может удовлетворить потребности Льва в ласке, он непременно отправится искать их на стороне. Плохая новость - внимания этому знаку всегда мало, поэтому он часто будет уходить в загул.

Хорошая - рано или поздно он все равно пресытится и вернется к партнеру.

Стрелец

Огненные знаки известны своей способностью едва ли не мгновенно вспыхивать от страсти. Вот и Стрелец не исключение. Люди, появившиеся на свет под этим знаком, легко сходятся с людьми и испытывают настоящее удовольствие от общения. Эмоциональные и открытые, они нередко идут на поводу у сиюминутных чувств и переходят от безобидного флирта к реальной измене.

Все дело в том, что такие походы налево дарят им острые ощущения, без которых Стрельцы жить не могут.

Рыбы

Большую часть своей жизни Рыбы проводят не в реальном мире, а в своих грезах. Они мечтают о такой любви, которая встречается в книгах и в романтических фильмах - красивой, яркой, всепобеждающей. Именно поиски такого пламенного чувства то и дело толкают представителей водного знака на любовные авантюры.