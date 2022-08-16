На одного холостяка меньше: Милош Бикович готовится к свадьбе

Сербский актер Милош Бикович давно входит в рейтинги самых привлекательных артистов. За годы карьеры он успел завоевать сердца миллионов поклонниц. Однако, как оказалось, сердце артиста занято.

Летом прошлого года Бикович начал отношения с Иваной Малич, занимающейся юриспруденцией. Роман влюбленных развивался настолько быстро, что через несколько месяцев девушка уже въехала в съемную квартиру артиста в центре Белграда. Теперь же, как стало известно СМИ, актер сделал предложение своей возлюбленной, на которое она ответила согласием. Поэтому теперь избранница знаменитости активно занята планированием свадьбы.

Сам Бикович при этом никак не комментирует личную жизнь и домыслы о свадьбе, но не скрывает отношения с Малич. Не так давно актер признался, что они отправились в отпуск на Бали, а после собираются въехать в собственный загородный дом, который знаменитость построил недалеко от столицы Сербии.