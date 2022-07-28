На одно лицо: вот как выглядит блеснувший на сцене сын Мурата Насырова

Сын Мурата Насырова Аким шокировал поклонников схожестью со своим прославленным отцом. Как оказалось, наследник знаменитости также занимается музыкой.

Несколько лет назад Аким представил свой музыкальный коллектив Householder Band, а первое выступление группы состоялось в 2019 году в рамках фестиваля Усадьба Jazz в Сочи. После этого наследник артиста начал активную творческую деятельность и в итоге не так давно дал сольный концерт в самом большом джаз-клубе страны в рамках проекта «Афиша ».

Как отметили слушатели, Аким все больше и больше становится похож на своего отца. При этом поклонники замечают не только внешнюю схожесть, но и одинаковый голос. Некоторые даже утверждают, что сначала им показалось, будто они попали на выступление Насырова-старшего.

В то же время сам Аким старается не эксплуатировать образ своего папы. Артист не исполняет песни отца, а музыка его группы известна экспериментами, поэтому в ней вряд ли можно встретить привычные для Насырова-старшего поп-хиты.