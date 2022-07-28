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На одно лицо: вот как выглядит блеснувший на сцене сын Мурата Насырова

28 июля 2022 13:10
На одно лицо: вот как выглядит блеснувший на сцене сын Мурата Насырова

Наследник артиста осенью этого года отметит 22-летие.

Сын Мурата Насырова Аким шокировал поклонников схожестью со своим прославленным отцом. Как оказалось, наследник знаменитости также занимается музыкой.

Несколько лет назад Аким представил свой музыкальный коллектив Householder Band, а первое выступление группы состоялось в 2019 году в рамках фестиваля Усадьба Jazz в Сочи. После этого наследник артиста начал активную творческую деятельность и в итоге не так давно дал сольный концерт в самом большом джаз-клубе страны в рамках проекта «Афиша».

Как отметили слушатели, Аким все больше и больше становится похож на своего отца. При этом поклонники замечают не только внешнюю схожесть, но и одинаковый голос. Некоторые даже утверждают, что сначала им показалось, будто они попали на выступление Насырова-старшего.

В то же время сам Аким старается не эксплуатировать образ своего папы. Артист не исполняет песни отца, а музыка его группы известна экспериментами, поэтому в ней вряд ли можно встретить привычные для Насырова-старшего поп-хиты.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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