На один из первых советских сериалов потратили уйму денег: сейчас о нем никто не помнит

В СССР о понятии «сериал» никто не знал: такие ленты называли многосерийными телефильмами. В числе первых были «Огненные дороги», выходившие на экранах с 1977 по 1984 год. Фактически проект представлял собой цикл из небольших сериалов, в каждом сезоне было от двух до четырех серий.

«Огненные дорогие» были типичным для тех лет байопиком, но выделялись количеством серий. Проект посвятили знаменитому революционеру Хамзе Хакимзаде Ниязи. Судьба поэта и драматурга действительно достойна экранизации: рьяный сторонник советской власти в Узбекистане погиб в 1929 году. Активиста забили камнями в местном кишлаке.

Сериал снимала киностудия «Узбекфильм». Проекты республиканских студий тогда пользовались благосклонностью руководства — денег на съемки не пожалели. Сериал вышел дорогим и качественным, но для современного зрителя чересчур наполненным идеологией. И, когда Советский Союз распался, про «Огненные дороги» все забыли.