На Новый год смотрит вся страна: этому советскому фильму даже спустя 50 лет нет равных

Советские кинематографисты каждый Новый год радовали поклонников яркими и добрыми картинами. И если некоторые из них теряли свою актуальность, то другие с годами становились только популярнее.

Так, в 1973 году Леонид Гайдай, который к тому времени был уже признанным классиком, представил картину «Иван Васильевич меняет профессию». Фильм мгновенно стал хитом, который посмотрели 60 миллионов зрителей. И со временем он лишь обретал новых фанатов.

Так, в рейтинге отечественного портала «Кинопоиск» комедия «Иван Васильевич меняет профессию» занимает первое место среди всех советских фильмов. На портале IMDb картину расхваливают уже иностранные зрители. По их мнению, Гайдаю удалось создать эталонную комедию, по которой могут учиться современные режиссеры. И вряд ли кому-то удастся представить более качественную работу.