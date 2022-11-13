На них ровнялись в СССР: правда о знаменитой кинопаре из «Неоконченной повести» повергла зрителей в шок
Артисты тщательно скрывали свою вражду.
Зрители фильма «Неоконченная повесть» никогда не скрывали свою любовь к главным героям — Элине Быстрицкой и Сергею Бондарчуку. Однако, как оказалось, в реальной жизни актеров нельзя было назвать друзьями.
Дело в том, что знаменитости познакомились намного раньше, во время работы над лентой «Тарас Бульба» и сразу же не понравились друг другу. Поэтому Быстрицкая попыталась даже отказаться от съемок, когда узнала, что ей предстоит играть вместе с Бондарчуком. Но режиссер Фридрих Эрмлер приложил все усилия, чтобы убедить артистку сниматься в его фильме. Он пообещал, что актера не будет на площадке во время съемок их диалогов, а саму Элину Авраамовну в этих эпизодах будут снимать крупным планом.
В итоге Быстрицкая, как пишет Дзен-канал Film pro, поддалась влиянию Эрмлера и согласилась. Фильм стал хитом, а знаменитости сыграли настолько естественно, что никто даже не мог представить, какая драма скрывалась на съемочной площадке.