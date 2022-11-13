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Киноафиша Статьи На них ровнялись в СССР: правда о знаменитой кинопаре из «Неоконченной повести» повергла зрителей в шок

На них ровнялись в СССР: правда о знаменитой кинопаре из «Неоконченной повести» повергла зрителей в шок

13 ноября 2022 20:45
На них ровнялись в СССР: правда о знаменитой кинопаре из «Неоконченной повести» повергла зрителей в шок

Артисты тщательно скрывали свою вражду.

Зрители фильма «Неоконченная повесть» никогда не скрывали свою любовь к главным героям — Элине Быстрицкой и Сергею Бондарчуку. Однако, как оказалось, в реальной жизни актеров нельзя было назвать друзьями.

Дело в том, что знаменитости познакомились намного раньше, во время работы над лентой «Тарас Бульба» и сразу же не понравились друг другу. Поэтому Быстрицкая попыталась даже отказаться от съемок, когда узнала, что ей предстоит играть вместе с Бондарчуком. Но режиссер Фридрих Эрмлер приложил все усилия, чтобы убедить артистку сниматься в его фильме. Он пообещал, что актера не будет на площадке во время съемок их диалогов, а саму Элину Авраамовну в этих эпизодах будут снимать крупным планом.

На них ровнялись в СССР: правда о знаменитой кинопаре из «Неоконченной повести» повергла зрителей в шок

В итоге Быстрицкая, как пишет Дзен-канал Film pro, поддалась влиянию Эрмлера и согласилась. Фильм стал хитом, а знаменитости сыграли настолько естественно, что никто даже не мог представить, какая драма скрывалась на съемочной площадке.

Фото: Кадр из фильма
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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