На них ровнялись в СССР: правда о знаменитой кинопаре из «Неоконченной повести» повергла зрителей в шок

Зрители фильма «Неоконченная повесть» никогда не скрывали свою любовь к главным героям — Элине Быстрицкой и Сергею Бондарчуку. Однако, как оказалось, в реальной жизни актеров нельзя было назвать друзьями.

Дело в том, что знаменитости познакомились намного раньше, во время работы над лентой «Тарас Бульба» и сразу же не понравились друг другу. Поэтому Быстрицкая попыталась даже отказаться от съемок, когда узнала, что ей предстоит играть вместе с Бондарчуком. Но режиссер Фридрих Эрмлер приложил все усилия, чтобы убедить артистку сниматься в его фильме. Он пообещал, что актера не будет на площадке во время съемок их диалогов, а саму Элину Авраамовну в этих эпизодах будут снимать крупным планом.

В итоге Быстрицкая, как пишет Дзен-канал Film pro , поддалась влиянию Эрмлера и согласилась. Фильм стал хитом, а знаменитости сыграли настолько естественно, что никто даже не мог представить, какая драма скрывалась на съемочной площадке.