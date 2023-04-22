На ней даже халат трещит по швам: только взгляните на самую полную в мире модель

Стандарты красоты меняются стремительно, и каждые несколько лет в мире моды происходят значимые трансформации. Но некоторые представительницы этой индустрии отказываются соответствовать новым параметрам.

Тесс Холлидей — самая полная манекенщица, которая продолжает работать и участвовать в рекламных съемках. Несмотря на то, что сегодня в тренде вновь оказались стройные красавицы, эта девушка не планирует худеть. Она весит 155 килограмм и часто демонстрирует свою пышную фигуру. Такой уверенности можно только позавидовать. Однако лишний вес доставляет модели немало проблем.

Обычная ночь в отеле становится для Тесс настоящим испытанием. На ней не сходится даже стандартный махровый халат. Кажется, что он скоро треснет и разойдется по швам. Впрочем, у девушки прекрасное чувство юмора, и она может легко шутить по поводу своей пышной фигуры.