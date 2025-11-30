Меню
На Netflix вышла идеальная замена «Кейпоп-охотницам на демонов»: мульт точно лучше нашумевшего аниме минимум в одном

30 ноября 2025 18:07
На Netflix вышла идеальная замена «Кейпоп-охотницам на демонов»: мульт точно лучше нашумевшего аниме минимум в одном

Тоже недолюбливаете кейпоп? Не осуждаем.

Пока фанаты «Кейпоп-охотниц на демонов» обсуждают рекорды тайтла, на Netflix вышел анимационный фильм «Только во сне» (In Your Dreams), который критики уже называют достойной альтернативой – но совсем в другом ключе.

Если «Охотницы» брали энергией кей‑поп‑эстетики и экшеном, то новая картина делает ставку на трогательную семейную историю и безграничную фантазию детских снов.

Мульт получил 86 % на основе 74 рецензий, и это первый столь высоко оценённый анимационный релиз Netflix после феноменального успеха «Охотниц», собравших 95 % на том же агрегаторе.

На Netflix вышла идеальная замена «Кейпоп-охотницам на демонов»: мульт точно лучше нашумевшего аниме минимум в одном

В центре сюжета – 12‑летняя Стиви и её младший брат Эллиот. Дети находят старинную книгу «Легенда о Песочном человеке», обещающую исполнить самое заветное желание тому, кто встретит его во сне.

Открыв в себе способность к осознанным сновидениям, герои отправляются в удивительный мир грёз, чтобы спасти брак родителей. Но путь к мечте оказывается сложнее, чем они ожидали.

Фильм впечатляет визуальной изобретательностью: в мире снов оживают говорящие игрушки, текут реки из шариков, простираются гигантские лабиринты из кустов, а кровати обретают способность летать.

При этом «Только во сне» не только развлекает яркими образами – он тонко затрагивает темы, близкие многим детям: страх распада семьи, стремление к стабильности и первые шаги к взрослению.

На Netflix вышла идеальная замена «Кейпоп-охотницам на демонов»: мульт точно лучше нашумевшего аниме минимум в одном

Некоторые критики отмечают, что финал получился несколько скомканным, но в остальном «Только во сне» – это тёплый, изобретательный мультфильм о семье, мечтах и силе воображения.

Если вам не пришлась по душе динамичная стилистика «Охотниц» и, что важнее, вас воротит от кей-попа, смело включайте новый мульт Netflix – он предложит более камерную, но не менее волшебную историю.

Ранее мы писали: Все рекорды Netflix распилят пополам: «Кейпоп‑охотницам» не светит «Оскар‑2026» – создательница «Киберслава» назвала очевидного фаворита

Фото: Кадр из аниме «Кейпоп-охотницы на демонов» (2025), мультфильма «Только во сне» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
