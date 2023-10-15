На нестыковку в «Самой обаятельной и привлекательной» обратили внимание спустя полвека: что не так с концертом Моранди

Романтическая комедия «Самая обаятельная и привлекательная» была представлена советской публике в середине 80-х. Картина сразу же стала хитом и до сих пор ценится публикой за остроумный сценарий и игру актеров. И самым внимательным зрителям все еще удается находить интересные детали в ленте Геральда Бежанова.

Так, авторы Дзен-канала «Горожанин» не смогли пройти мимо эпизода из фильма, в котором проходит концерт итальянского певца Джанни Моранди. По сюжету заядлый футбольный болельщик Леша Пряхин в исполнении Михаила Кокшенова пожертвовал матчем Кубка кубков. Однако эта часть фильма совершенно не соответствует действительности.

Дело в том, что шоу действительно проходило в столице в 1983 году. Но в то время как раз проводили четвертьфинал, но ни одна из советских команд не дошла до этого этапа, а иностранные спортсмены вряд ли бы заинтересовали героя. При этом в другой сцене видно, что герои следят за матчами 1985 года. Концерт же прошел два года назад.

Как уверены внимательные поклонники, создатели даже не обратили внимание на реальные исторические параллели. В сценарии они лишь хотели рассказать захватывающую историю, а нестыковки точно не портят картину.