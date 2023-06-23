На необычную дочь Эллы Сухановой из «Дома-2» невозможно смотреть без умиления

Элла Суханова уже давно оставила телепроект «Дом-2», но поклонники продолжают следить за ее жизнью. Все больше фанатов появляется и у маленькой дочери Эллы — Эвелины. Девочка растет такой красавицей, что на нее невозможно налюбоваться.

На проекте Элла строила отношения с простым парнем Игорем Трегубенко, но брак не удался из-за слишком разных потребностей. Суханова хотела большего и после «Дома-2» нашла свое счастье в браке с богатым бизнесменом. У пары родилась дочь Эвелина, фото которой Элла часто выкладывает в Сеть.

Подписчики не устают восхищаться внешностью трехлетней малышки и сравнивают ее с бабушкой, которая в свое время приехала на телепроект проведать дочь. Тогда мама Эллы заявила, что в их жилах течет «голубая кровь», и Эвелина доказала, что это действительно так.

Аристократическая красота девочки восхищает поклонников: ей дружно пророчат карьеру в модельном бизнесе. Сомневаться не приходится, что с годами Эвелина будет только хорошеть!