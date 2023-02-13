На нее точно бы не подумали: обомлеете, увидев главную скандалистку советского кино

Многие советские актрисы славились своими сложными характерами. Режиссерам приходилось терпеть их капризы и склоки на съемочной площадке. Но одна из звезд советского кино могла дать фору любой выскочке. Невероятно, но статус самой скандальной артистки СССР носила обаятельная Надежда Румянцева.

Дурная репутация закрепилась за ней во время работы над «Девчатами». Румянцевой и ее коллеге Николаю Рыбникову предстояло играть влюбленных, но за кадром актеры ненавидели друг друга. Артист изначально хотел, чтобы на роль Тоси взяли его обожаемую супругу Аллу Ларионову. Но режиссер Юрий Чулюкин оставался непреклонен, несмотря на суперзвездный статус Рыбникова.

Свою обиду актер стал вымещать на Румянцевой. Он называл Надежду выскочкой, смотрел на нее свысока и всячески демонстрировал пренебрежение к ее персоне. Но Румянцева стояла за себя горой: задирала Рыбникова в ответ и всячески показывала ему, что он здесь не лидер и не суперзведа.

Из-за накаленной обстановки актерам не удавалось изобразить пылкие чувства. Только после того, как Чулюкин сделал им строжайший выговор, Рыбников и Румянцева пришли в себя и отыграли сцены как положено. О скандалах на съемках «Девчат» рассказал портал «Комсомольска правда».