На нее и не подумали бы: удивитесь, почему официанты не любят Еву Польну

Ева Польна заработала народную популярность, благодаря участию в группе «Гости из будущего». Даже в сольном плавании она продолжает собирать огромные стадионы на своих выступлениях, но, как оказалось, далеко не все любят артистку.

Дело в том, что Польна несколько лет назад оказалась в эпицентре скандала, устроенного в ресторане. Она злоупотребила алкоголем и начала разбрасывать по помещению посуду. После этого официант сделал ей замечание, что еще больше разозлило артистку, которая начала ругаться, не стесняясь в выражениях.

Сотрудник ресторана не пустил ситуацию на самотек и назвал певицу «толстой», из-за чего получил от разъяренной Польны стулом по спине. На этом конфликт закончился, но спустя некоторое время оказался в СМИ, а о поведении артистки узнала вся страна. В итоге, как пишет портал «Культурология», репутация артистки испортилась, и теперь ее далеко не всегда рады видеть в кафе и ресторанах.