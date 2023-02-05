На «Модный приговор» пришла женщина с косичками: ее преображение заставляет ахнуть

Для любой девушки важно определить свой собственный стиль, который подчёркивал бы все достоинства внешности и фигуры. У Марии, ставшей очередной героиней программы «Модный приговор», долгое время не получалось это сделать.

Участница передачи рассказала, что работает в сфере туризма, и больше всего ее привлекает африканская культура.

Девушка даже вплела в свои волосы косички, которые напоминали ей о любимых жарких странах. Впрочем, такой экзотичный образ мешал красавице проводить деловые встречи и переговоры с партнерами, поэтому она и решилась на смену стиля.

Первым делом стилисты избавились от длинных кос и перекрасили волосы Марии. Уже на этом этапе она стала выглядеть гораздо привлекательнее.

Затем профессионалы подобрали ей новый гардероб, состоящий преимущественно из светлых оттенков, которые подчеркнули естественную красоту героини. После финального выхода зрителям оставалось лишь восхититься новым образом девушки.