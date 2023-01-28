На «Модный приговор» пришла уставшая многодетная мать: от ее преображения челюсть падает на пол

Очень часто многодетные мамы так сильно устают в своих рутинных бытовых обязанностях, что просто забывают про свой внешний вид. Так случилось и со Светланой, которая стала участницей шоу «Модный приговор».

На передачу ее привели трое сыновей и муж, которые за последние два года заметили ее сильные изменения. Женщина набрала 22 лишних килограмма и вследствие этого стала прятать свои пышные объемы. Ее образы до трансформации сложно назвать удачными и тем более эффектными.

Впрочем, стилисты смогли сотворить настоящую магию. Светлана предстала перед любимыми мужчинами в абсолютно новом амплуа. Из блондинки с не очень яркой внешностью профессионалы сделали сногсшибательную брюнетку. Все три новых наряда были полны красок и заметных акцентных вещей. Более того, женщина даже продемонстрировала свое шикарное декольте в красном обтягивающем платье.

С таким гардеробом она больше не забудет о своей природной красоте и привлекательности.