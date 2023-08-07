На Мирошниченко в гробу невозможно смотреть без слез (редкий кадр)

Церемония прощания с Ириной Мирошниченко состоялась в Москве. Сотни поклонников и коллеги пришли на главную сцену МХТ имени Чехова, чтобы проводить звезду экрана в последний путь.

Так, на торжественном мероприятии присутствовали Константин Хабенский, под руководством которого последнее время работала актриса, Игорь Золотовицкий и другие коллеги из Московского художественного театра, которому она отдала долгие годы жизни.

Почитатели творчества Мирошниченко смогли возложить цветы к ее открытому гробу, который расположили в самом центре сцены. И даже в репортажах видно саму артистку, после смерти которой прошло уже четыре дня.

Похороны артистки пройдут сегодня на Троекуровском кладбище. На церемонии, как пишут СМИ, будут присутствовать лишь самые близкие и члены ее семьи. А после и поклонники смогут попрощаться со знаменитостью.