На милую пышку страшно смотреть: ради мужчины она располнела до 170 кг (фото)

Многие женщины часто заедают своей стресс, и это становится вредной привычкой. Они сильно поправляются, а потом никак не могут сбросить лишний вес.

Эта история произошла с Эльвирой, которая страдает от ожирения. В свои 32 года эта миловидная девушка весит целых 170 килограммов, что крайне плохо сказывается на ее здоровье. Проблемы с лишним весом у Эльвиры начались в детстве. Еще в школе ее дразнили из-за пышной фигуры, что только усугубляло состояние девушки. Чтобы справиться с переживаниями, она начинала их «заедать».

Девушка предпринимала отчаянные попытки похудеть, но каждый раз вес возвращался обратно. Эти неудачи еще сильнее подталкивали Эльвиру к холодильнику. Ситуация начала меняться, когда она стала встречаться с Михаилом. Ему нравились ее пышные формы. Эльвира перестала следить за своим внешним видом и забросила попытки сбросить вес, ведь Михаил был полностью ей доволен.

Однако это привело к еще большему ожирению. Девушка поправилась до 170 килограммов, и теперь на нее больно смотреть. Эльвира с трудом передвигается, а ее здоровье буквально трещит по швам. Свою историю девушка поведала на программе «За гранью».