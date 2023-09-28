На Михайлове трещали рубашки: посмотрите, как он выглядит в плавках после похудения

Стас Михайлов прославился на всю страну благодаря исполнению пронзительных песен о любви «Все для тебя», «Ну, вот и все», «Без тебя» и других хитов. Шансонье покорил миллионы женщин. Дамы полюбили брутального исполнителя, несмотря на его лишний вес и залысины. Однако сам певец устал от подобного образа и решил всерьез взяться за свою внешность.

В прошлом году 56-летний Михайлов заметно похудел и преобразился. Сбросив 12 килограммов, король шансона стал похож на куклу Кена. Фанатки пришли в восторг от нового облика помолодевшей звезды. Теперь Стас Михайлов не стесняется фотографироваться топлес.

Супруга исполнителя Инна поделилась кадрами с пляжа. На снимке запечатлен ее супруг на одном из популярных курортов. Нынешний Михайлов может похвастаться ярко выраженным прессом без лишнего жира. Видно, что певец сумел привести себя в порядок и сегодня находится в отменной физической форме.